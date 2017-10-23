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Неймара закидали посторонними предметами во время игры «ПСЖ» с «Марселем»
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    Неймара закидали посторонними предметами во время игры «ПСЖ» с «Марселем»

    7:27  23 Октября 2017
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    Неймара закидали посторонними предметами во время игры «ПСЖ» с «Марселем»

    Марсель, 23 октября. Болельщики «Марселя» закидала нападающего «ПСЖ» Неймара посторонними предметами, когда тот пытался подать угловой.

    Инцидент произошел во втором тайме матча 10-го тура чемпионата Франции по футболу. Во время подачи углового в бразильского футболиста с трибун полетели посторонние предметы. Обеспечить футболисту свободное пространство для выполнения подачи смогли лишь подоспевшие на защиту стюарды, сообщает Газета.ru.

    Напомним, матч завершился со счетом 2:2. Наеймар забил гол на 33-й минуте, но в конце второго тайма получил вторую желтую карточку и покинул поле.

    Автор: Виталий Малясев
    #футбол #спорт #марсель #неймар #псж
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