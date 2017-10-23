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Неизвестный открыл стрельбу в штате Вирджиния, есть жертвы
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    Неизвестный открыл стрельбу в штате Вирджиния, есть жертвы

    7:34  23 Октября 2017
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    Неизвестный открыл стрельбу в штате Вирджиния, есть жертвы

    Ричмонд, 23 октября. В американской Александрии, расположенной в штате Вирджиния, произошла стрельба, в результате чрезвычайного происшествия два человека погибли. 

    По информации американских СМИ, в результате стрельбы один человек пострадал и был экстренно госпитализирован.

    Врачи оценивают его состояние как критическое.

    В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента, сообщает «Ньюинформ»

    Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье в штате Пенсильвания неизвестный злоумышленник расстрелял людей на баскетбольной площадке. В результате четыре человека получили ранения.

    Автор: Дана Балан
    #сша #стрельба #полиция #александрия #вирджиния
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