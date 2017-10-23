Неизвестный открыл стрельбу в штате Вирджиния, есть жертвы

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Ричмонд, 23 октября. В американской Александрии, расположенной в штате Вирджиния, произошла стрельба, в результате чрезвычайного происшествия два человека погибли.

По информации американских СМИ, в результате стрельбы один человек пострадал и был экстренно госпитализирован.

Врачи оценивают его состояние как критическое.

Witnesses report massive police presence. Residents asked to stay away from the area https://t.co/nzvZOIkg5Y pic.twitter.com/vU8tDV3KCc — RT America (@RT_America) October 23, 2017

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента, сообщает «Ньюинформ».

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье в штате Пенсильвания неизвестный злоумышленник расстрелял людей на баскетбольной площадке. В результате четыре человека получили ранения.