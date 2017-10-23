Донбасс: ВСУ в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 23 октября. Киевские силовики накануне поздно вечером три раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, под обстрелы ВСУ попали позиции народной милиции в окрестностях населенных пунктов Красный Яр и Фрунзе, а также памятнику Князю Игорю.

Огонь из стрелкового оружия, минометов 82 мм, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов велся с направлений Станично-Луганское, Кондрашевская Новая и Крымское.

По уточненным данным, раненых и погибших среди личного состава народной милиции, а также гражданских лиц нет.