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Донбасс: ВСУ в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР

    7:21  23 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 23 октября. Киевские силовики накануне поздно вечером три раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, под обстрелы ВСУ попали позиции народной милиции в окрестностях населенных пунктов Красный Яр и Фрунзе, а также памятнику Князю Игорю.

    Огонь из стрелкового оружия, минометов 82 мм, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов велся с направлений Станично-Луганское, Кондрашевская Новая и Крымское.

    По уточненным данным, раненых и погибших среди личного состава народной милиции, а также гражданских лиц нет.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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