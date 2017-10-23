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Эксперт рассказал, как повлияет выход из НАФТА на экономику США
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    Эксперт рассказал, как повлияет выход из НАФТА на экономику США

    7:21  23 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, как повлияет выход из НАФТА на экономику США

    Вашингтон, 23 октября. США выйдут из Североамериканского соглашения о свободной торговле, если его условия не будут пересмотрены, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

    Как отметил американский лидер телеканалу Fox News, сейчас данное соглашение невыгодно для Вашингтона. По его словам, Мексика с Канадой этим пользуются.

    Как считают эксперты, выход из договора станет ударом по репутации США. Это также может привести к обострению вопроса нелегальной миграции из Мексики.

    Как пишет RT, процесс перехода к свободной торговле в рамках НАФТА оказался сложным и продолжается до сих пор.

    Эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич считает, что за годы действия договора стало очевидно, что он имел серьезные последствия не только для США и Канады, но и для Мексики. По словам спиера, в случае выхода США из НАФТА результат, скорее всего, не будет положительным для страны и рано или поздно это скажется на экономике США.

    Эксперт рассказал, как повлияет выход из НАФТА на экономику США

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #мексика
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