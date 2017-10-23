Переговоры по Сирии в Астане могут пройти с новыми участниками — МИД Казахстана

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Астана, 23 октября. В настоящее время не исключается, что на следующем раунде переговоров по Сирии в Астане появятся новые участники переговорного процесса. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Нет, не исключаю, — ответил Абдрахманов на вопрос журналистов о том, могут ли появиться новые участники переговоров, — все зависит от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу».

Министр не уточнил, кто может стать новыми участниками переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что седьмой раунд межсирийских переговоров в Астане пройдет 30 и 31 октября. Одной из важнейших тем переговоров станет освобождение пленных и заложников, удерживаемых сторонами сирийского конфликта. Кроме того, будет обсуждаться организация процесса разминирования на территории зон деэскалации в Сирии.

Ранее президент Владимир Путин назвал создание зон деэскалации в Сирии основным итогом астанинского процесса. При этом существенную роль сыграли и США, несмотря на то, что Штаты не являются стороной переговоров.