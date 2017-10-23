Израиль ужесточил условия предоставления политического убежища украинцам
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Тель-Авив, 23 октября. Власти Израиля пересмотрели порядок предоставления политического убежища гражданам Украины.
Правительство сократило срок рассмотрения заявки с шести месяцев до двух недель. Новшество введено после того, как совместный анализ МИД и МВД Израиля показал, что большинство обратившихся за убежищем граждан Украины стремились лишь получить разрешение на работу на срок рассмотрения заявки. Новый порядок вступил в силу 17 октября, сообщает RT.
Издание отмечает, что особый порядок рассмотрения заявок о предоставлении политического убежища в Израиле сохранится для жителей Донецкой и Луганской областей. Остальные регионы страны Тель-Авив считает безопасными.