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Весь мир
Израиль ужесточил условия предоставления политического убежища украинцам
Весь мир
Израиль ужесточил условия предоставления политического убежища украинцам
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    Израиль ужесточил условия предоставления политического убежища украинцам

    7:08  23 Октября 2017
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    Израиль ужесточил условия предоставления политического убежища украинцам

    Тель-Авив, 23 октября. Власти Израиля пересмотрели порядок предоставления политического убежища гражданам Украины.

    Правительство сократило срок рассмотрения заявки с шести месяцев до двух недель. Новшество введено после того, как совместный анализ МИД и МВД Израиля показал, что большинство обратившихся за убежищем граждан Украины стремились лишь получить разрешение на работу на срок рассмотрения заявки. Новый порядок вступил в силу 17 октября, сообщает RT.

    Издание отмечает, что особый порядок рассмотрения заявок о предоставлении политического убежища в Израиле сохранится для жителей Донецкой и Луганской областей. Остальные регионы страны Тель-Авив считает безопасными.

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #израиль #политическое убежище
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