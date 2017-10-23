Спецназ России оснастят персональными системами «свой-чужой»

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Москва, 23 октября. Российский спецназ получит сверхкомпактные устройства определения «свой-чужой» — «Око».

Как пишет газета «Известия», оно предназначено для опознавания бойцов без рации в сложных условиях. Отмечается, что прибор будет обязательным аксессуаром боевой экипировки командиров.

Кроме того, новинка способна не выходя в радиоэфир, отдавать команды боевого управления. Как добавили эксперты, с прибором можно координировать действия при ночном десантировании с парашютом.

Сейчас устройство проходит испытания у разработчика ООО «Зенит».