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Спецназ России оснастят персональными системами «свой-чужой»
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    Спецназ России оснастят персональными системами «свой-чужой»

    7:05  23 Октября 2017
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    Спецназ России оснастят персональными системами «свой-чужой»

    Москва, 23 октября. Российский спецназ получит сверхкомпактные устройства определения «свой-чужой» — «Око».

    Как пишет газета «Известия», оно предназначено для опознавания бойцов без рации в сложных условиях. Отмечается, что прибор будет обязательным аксессуаром боевой экипировки командиров.

    Кроме того, новинка способна не выходя в радиоэфир, отдавать команды боевого управления. Как добавили эксперты, с прибором можно координировать действия при ночном десантировании с парашютом.

    Сейчас устройство проходит испытания у разработчика ООО «Зенит».

    Спецназ России оснастят персональными системами «свой-чужой»

    Автор: Алия Садыкова
    #спецназ
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