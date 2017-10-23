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Первый российский дрон на солнечных батареях испытают в стратосфере
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    Первый российский дрон на солнечных батареях испытают в стратосфере

    6:52  23 Октября 2017
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    Первый российский дрон на солнечных батареях испытают в стратосфере

    Москва, 23 октября. Первый отечественный высотный беспилотник на солнечных батареях готов к испытаниям в стратосфере.

    Как сообщают Известия, летальный аппарат, получивший название «Аист» был разработан в НПО имени Лавочкина. На данный момент техническая подготовка к полету завершена, также было проведено необходимое тестирование на низких высотах.

    «Проведенные испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета. Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение», — пояснил изданию гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

    Беспилотный аппарат «Аист» выполнен по традиционной самолетной схеме с несущим крылом, и способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, подзаряжаясь от солнечного света.

    Как сообщили изданию в Научно-производственной организации имени Лавочкина, испытания в стратосфере первого отечественного высотного беспилотника на солнечных батареях могут пройти уже до конца года.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #дрон #аист
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