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Правительство России планирует повысить минимальный трудовой стаж — СМИ
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    Правительство России планирует повысить минимальный трудовой стаж — СМИ

    7:04  23 Октября 2017
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    Правительство России планирует повысить минимальный трудовой стаж — СМИ

    Москва, 23 октября. В настоящее время в администрации президента и профильных комитетах правительства рассматривается возможность повышения в России трудового стажа, необходимого для получения пенсии. Предполагается, что такие меры позволят избежать радикальных мер по повышению пенсионного возраста.

    Несмотря на сложности в функционировании действующей пенсионной системы и бюджетный дефицит, в правительстве не готовы к резкому повышению пенсионного возраста — такие крайне непопулярные меры не будут поддержаны россиянами — а постепенное повышение возраста выхода на пенсию не позволит разгрузить бюджет.

    Правительство России планирует повысить минимальный трудовой стаж — СМИ

    Как заявили газете «Ведомости» несколько чиновников, знакомых с ситуацией, в правительстве считают повышение трудового стажа наиболее действенной мерой: оно будет стимулировать отказ от «серых» схем расчета — что должно «обелить» экономику и повысить бюджет Пенсионного фонда — и при этом у людей появится стимул поработать подольше, чтобы получить пенсию повыше.

    Автор: Валентин Меликов
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