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Российский сухогруз Real потерпел бедствие в Японии во время тайфуна
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    Российский сухогруз Real потерпел бедствие в Японии во время тайфуна

    6:56  23 Октября 2017
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    Российский сухогруз Real потерпел бедствие в Японии во время тайфуна

    Токио, 23 октября. Российский сухогруз Real потерпел бедствие в Японии во время тайфуна в порту Фусики.

    Как рассказал руководитель местного управления береговой охраны Ютака Танэда, инцидент произошел на побережье Японского моря. Никто из членов экипажа не пострадал.

    РИА Новости пишет, что судно выбросило на бетонный блок волнореза. Это значительно усложнило спасательную операцию.

    Сейчас машинное отделение сухогруза залито водой. Отмечается, что судно сможет покинуть пристань 27 октября. 

    Российский сухогруз Real потерпел бедствие в Японии во время тайфуна

    Автор: Алия Садыкова
    #япония #сухогруз
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