Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Израиль ужесточил условия предоставления политического убежища украинцам
Украина
Показ «Анны Карениной» в украинском театре запретили из-за русского языка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Показ «Анны Карениной» в украинском театре запретили из-за русского языка

    6:56  23 Октября 2017
    44

    Показ «Анны Карениной» в украинском театре запретили из-за русского языка

    Киев 23 октября. В театре города Хмельницкого на Украине из-за русского языка постановки запретили показ спектакля «Анна Каренина».

    О запрете спектакля заявила исполняющая главную роль в спектакле Ольга Сумская. Актриса подчеркнула, что постановку запрещают из-за русского языка, в то время как роман Льва Толстого «Анна Каренина» входит в школьную программу. Ранее в этом же театре по аналогичной причине были сорваны гастроли русскоязычного киевского театра «Черный квадрат» и спектакля Homo Soveticus по пьесе Виктора Шендеровича, сообщает URA.RU.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон «Об образовании», налагающий ограничения на использование русского языка и языков национальных меньшинств в школах. В России и ряде других стран считают закон дискриминационным. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу «проявлением языкового расизма».

    Автор: Виталий Малясев
    #украина #русский язык
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        2785
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3088
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2367
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8625