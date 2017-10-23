Показ «Анны Карениной» в украинском театре запретили из-за русского языка

В Избранное

Киев 23 октября. В театре города Хмельницкого на Украине из-за русского языка постановки запретили показ спектакля «Анна Каренина».

О запрете спектакля заявила исполняющая главную роль в спектакле Ольга Сумская. Актриса подчеркнула, что постановку запрещают из-за русского языка, в то время как роман Льва Толстого «Анна Каренина» входит в школьную программу. Ранее в этом же театре по аналогичной причине были сорваны гастроли русскоязычного киевского театра «Черный квадрат» и спектакля Homo Soveticus по пьесе Виктора Шендеровича, сообщает URA.RU.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон «Об образовании», налагающий ограничения на использование русского языка и языков национальных меньшинств в школах. В России и ряде других стран считают закон дискриминационным. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу «проявлением языкового расизма».