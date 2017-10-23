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Экс-премьер Польши: С РФ необходимо установить безвизовый режим
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    Экс-премьер Польши: С РФ необходимо установить безвизовый режим

    6:58  23 Октября 2017
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    Варшава, 23 октября. Экс-премьер Польши Лешек Миллер рассказал о налаживании отношений с Москвой и будущем ЕС.

    Как пишет газета «Известия», бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, возглавлявший правительство страны с 2001 по 2004 год, отметил, что закон о декоммунизации только фальсифицирует историю. По мнению политика, внутри общества существует мнение, что российская политика агрессивна и Москва может в любой момент напасть на Польшу. При этом он добавил, что у Москвы нет никаких оснований начинать какие-либо действия против Варшавы.

    Как подчеркнул Миллер, в первую очередь необходимо наладить отношения между РФ и США, так как на них смотрит весь мир.

    Также он подчеркнул, что с Россией нужно установить безвизовый режим не только с Калининградом, но и с Москвой.

    «В целом между Россией и ЕС должен действовать безвизовый режим. Это, кстати, поможет улучшить отношения между Москвой и ЕС», — подчеркнул он.

    Ранее эксперт рассказал, что Варшава списывает все проблемы на Кремль и шампанское. Все, что ослабляет позиции Варшавы, они списывают на Кремль, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

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    Автор: Алия Садыкова
    #польша #рф
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