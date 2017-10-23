Спекулянтов на ЧМ-2018 по футболу будут штрафовать до 1 млн рублей

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Москва, 23 октября. Компаниям, незаконно организующим продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будут грозить штрафы до 1 млн рублей.

Как сообщают Известия, соответствующие изменения в КоАП, которые 23 октября планирует рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности, подготовили в министерстве спорта России.

Как говорится в документе, заниматься продажей, перепродажей и обменом билетов можно только при наличии договора с FIFA, за нарушение которого, согласно законопроекту, предлагается ввести штрафы.

Так, административный штраф для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей. Граждан предлагается штрафовать на сумму, превышающую стоимость билета в 20–25 раз, но не менее чем на 50 тысяч рублей.

При этом за реализацию фальшивых билетов физлицам придется выплатить до 70 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, юридическим лицам — до 1,5 миллионов рублей.