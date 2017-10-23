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Спекулянтов на ЧМ-2018 по футболу будут штрафовать до 1 млн рублей
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    Спекулянтов на ЧМ-2018 по футболу будут штрафовать до 1 млн рублей

    6:37  23 Октября 2017
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    Спекулянтов на ЧМ-2018 по футболу будут штрафовать до 1 млн рублей

    Москва, 23 октября. Компаниям, незаконно организующим продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будут грозить штрафы до 1 млн рублей.

    Как сообщают Известия, соответствующие изменения  в КоАП, которые 23 октября планирует рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности, подготовили в министерстве спорта России.

    Как говорится в документе, заниматься продажей, перепродажей и обменом билетов можно только при наличии договора с FIFA, за нарушение которого, согласно законопроекту, предлагается ввести штрафы.

    Так, административный штраф для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей. Граждан предлагается штрафовать на сумму, превышающую стоимость билета в 20–25 раз, но не менее чем на 50 тысяч рублей. 

    При этом за реализацию фальшивых билетов физлицам придется выплатить до 70 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, юридическим лицам — до 1,5 миллионов рублей.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #чм-2018 #fifa
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