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Юный латыш с топором ранил несколько человек в Швейцарии
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    Юный латыш с топором ранил несколько человек в Швейцарии

    6:29  23 Октября 2017
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    Юный латыш с топором ранил несколько человек в Швейцарии

    Цюрих 23 октября. Вооруженный топором подросток из Латвии напал на прохожих в коммуне Флумс в Швейцарии, в результате инцидента пострадали несколько человек. Об этом сообщает полиция швейцарского кантона Санкт-Галлен.

    «В воскресенье 17-летний латыш, предположительно, в ходе нападения ранил при помощи топора нескольких человек», — сообщает ведомство.

    Первоначальное нападение произошло вечером на городской площади. Подросток попытался покинуть место преступление на угнанном автомобиле, но попал в аварию. После этого он напал еще на нескольких человек на автозаправочной станции, но вскоре был задержан, сообщает Газета.ru.

    При задержании использовалось огнестрельное оружие. Подросток ранен. По мнению правоохранительных органов Швейцарии, нападение не связано с терроризмом. Преступник действовал в одиночку.

    Автор: Виталий Малясев
    #нападение #латвия #подросток #швейцария #топор
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