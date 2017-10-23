Минздрав РФ предложил ввести минимальные цены на парфюмерию

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Москва, 23 октября. В российском министерстве здравоохранения предлагает ввести минимальную розничную цену на парфюмерно-косметическую продукцию.

Как сообщают Известия, стоимость подобной продукции должна быть эквивалентной цене на водку. К примеру, одеколоны и лосьоны объемом 100 мл и долей спирта 80% должны продаваться по цене не менее 82 рублей.

Все дело в том, пояснили в ведомстве, что подобные товары, притом — низкого ценового сегмента, считаются жидкостями так называемого «двойного назначения» и зачастую используются россиянами для употребления внутрь – то есть в качестве алкогольных суррогатов.

Впрочем, у идеи есть противники, несмотря на то, что производители парфюмерно-косметической продукции поддерживают ценовое регулирование. Так в Минфине считают, что предложения неосуществимы из-за отсутствия лицензирования продажи таких товаров.

Напомним, с декабря прошлого года продажи в РФ спиртосодержащих непищевых жидкостей были ограничены. Благодаря ограничительным мерам количество алкогольных отравлений с декабря по апрель по сравнению с АППГ снизилось на четверть, а количество летальных случаев сократилось почти в два раза.