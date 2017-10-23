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Минздрав РФ предложил ввести минимальные цены на парфюмерию
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    Минздрав РФ предложил ввести минимальные цены на парфюмерию

    6:26  23 Октября 2017
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    Минздрав РФ предложил ввести минимальные цены на парфюмерию

    Москва, 23 октября. В российском министерстве здравоохранения предлагает ввести минимальную розничную цену на парфюмерно-косметическую продукцию.

    Как сообщают Известия, стоимость подобной продукции должна быть эквивалентной цене на водку. К примеру, одеколоны и лосьоны объемом 100 мл и долей спирта 80% должны продаваться по цене не менее 82 рублей.

    Все дело в том, пояснили в ведомстве, что подобные товары, притом — низкого ценового сегмента, считаются жидкостями так называемого «двойного назначения» и зачастую используются россиянами для употребления внутрь – то есть в качестве алкогольных суррогатов.

    Впрочем, у идеи есть противники, несмотря на то, что производители парфюмерно-косметической продукции поддерживают ценовое регулирование. Так в Минфине считают, что предложения неосуществимы из-за отсутствия лицензирования продажи таких товаров. 

    Напомним, с декабря прошлого года продажи в РФ спиртосодержащих непищевых жидкостей были ограничены. Благодаря ограничительным мерам количество алкогольных отравлений с декабря по апрель по сравнению с АППГ снизилось на четверть, а количество летальных случаев сократилось почти в два раза.

    Автор: Константин Терехов
    #минздрав рф #цены #россиия #парфюмерия
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