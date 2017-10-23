В Лондоне введут дополнительный сбор за выхлопы старых автомобилей

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Лондон 23 октября. С понедельника владельцам старых автомобилей почти в два раза до 10 фунтов стерлингов (13,2 доллара) поднимут плату за въезд в центр британской столицы.

Новшество начнет действовать в 07.00 по местному времени (09.00 мск). Ожидается, что платить придется владельцам 6,5 тысяч автомобилей с экологическим стандартом введенным ранее Euro 4. Сбор получил название T-Charge. В британской столице уверены, что новый сбор будет пополнять бюджет обслуживающего транспортную систему города предприятия «Транспорт для Лондона» на 65 тысяч фунтов каждый день.

Напомним, по будням в центре столицы Великобритании также действует сбор за создание пробок (Congestion Charge). Таким образом, с понедельника по пятницу владельцы старых автомобилей будут вынуждены платить по 21,5 фунта (28,3 доллара) за въезд в центр Лондана.