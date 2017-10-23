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Командующему ВС Индонезии запретили въезд в США
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    Командующему ВС Индонезии запретили въезд в США

    6:09  23 Октября 2017  /обновлено: 6:19  23 Октября 2017
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    Командующему ВС Индонезии запретили въезд в США

    Вашингтон, 23 октября. Командующему вооруженными силами Индонезии Гаготу Нурмантьо запретили въезд в США.

    Абсурдность всей ситуации придает тот факт, что высокопоставленного военного пригласил в Вашингтон глава Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Джозеф Данфорд.

    Индонезийский генерал должен был участвовать в конференции по вопросам борьбы с экстремизмом, впрочем к месту встречи он так и не прибыл – делегация Нурмантьо незадолго до вылета из Джакарты получили запрет на въезд в США.

    К слову, посол США в Индонезии уже принес извинения, — сообщает Газета.ru.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #индонезия
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