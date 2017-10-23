Молодые ученые России получат собственную социальную сеть

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Москва, 23 октября. Через два года в России заработает «социальная сеть» для молодых ученых под названием ScienсeID.

Как сообщают Известия, о планах создания национальной сервисной платформы для молодых ученых, инженеров и технологических предпринимателей рассказали в федеральном министерстве образования и науки.

Как планируют в ведомстве, в новой «соцсети» смогут общаться студенты, научные сотрудники и преподаватели. Там же можно будет подать заявку на получение гранта, получить доступ к базам данных, а также устроиться на работу.

Кроме прочего, в состав ScienсeID Минобрнауки РФ также планирует включить систему различных программ лояльности — скидок, бонусов, премиальных миль и прочего для молодых ученых.

«За последние пять лет в России доля научных работников в возрасте до 39 лет увеличилась с 37 до 43%, выровнялась возрастная структура научных кадров. В глобальном рейтинге привлечения талантов РФ находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человеческого капитала для мировой науки», — отметили в ведомстве.

Добавим, что систему планируют интегрировать с единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, а также с базами научных работ и патентной информации.