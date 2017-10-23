Понятие «пропаганда терроризма» может появиться в УК РФ

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Москва 23 октября. В Госдуме разработали поправки в уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за «пропаганду терроризма». Об этом со ссылкой на автора инициативы заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева сообщают «Известия».

Поправки вносят изменения в статью 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Согласно инициативе предлагается ужесточить наказание за финансирование терроризма и вербовку в ряды экстремистов вплоть до пожизненного лишения свободы.

В качестве поправки ко второму чтению Шхагошев предложил внести изменения в ст 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Автор законопроекта предлагает ввести в уголовный кодекс понятие «пропаганды терроризма». Под ней депутат предлагает понимать «деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование в сознании людей идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Адальби Шхагошев считает свои поправки актуальными, так как понесшие большие потери в Сирии международные террористические организации «направят все силы и средства на вербовку новых людей, и пропаганда станет их главным оружием». Автор инициативы отметил, что необходимость «жесткого законодательного запрета пропаганды терроризма понимают все фракции».

По данным «Известий», документ уже одобрил Комитет ГД по госстроительству и законодательству. Рассмотрение инициативы в первом чтении состоится уже на текущей неделе.