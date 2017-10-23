Жители России стали активнее использовать лимиты по кредитным картам

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Москва, 23 октября. Россияне – владельцы кредитных карт стали активнее использовать лимиты по кредитным картам.

Так, по данным Известий, к августу текущего года не пользовался лимитом «кредиток» каждый четвертый житель России, а в начале 2016-го не тратил средства кредитных карт каждый третий россиянин.

Как пояснили эксперты, сокращение доли «кредиток», держатели которых ими не пользуются, связано с изменением политики кредитных учреждений, увеличением лимитов по картам и снижением ставок по ним.

«Сокращается доля «спящих» клиентов, которые ранее получали кредитные карты по почтовым рассылкам, в качестве кросс и сплит продаж», — пояснил изданию директор Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов.

По прогнозам специалистов, подобная тенденция будет продолжена, и к началу 2018-го года доля кредитных карт, обладатели которых не пользуются лимитами, сократится до 23%.