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Россия
Жители России стали активнее использовать лимиты по кредитным картам
Россия
Жители России стали активнее использовать лимиты по кредитным картам
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    Жители России стали активнее использовать лимиты по кредитным картам

    5:40  23 Октября 2017
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    Жители России стали активнее использовать лимиты по кредитным картам

    Москва, 23 октября. Россияне – владельцы кредитных карт стали активнее использовать лимиты по кредитным картам.

    Так, по данным Известий, к августу текущего года не пользовался лимитом «кредиток» каждый четвертый житель России, а в начале 2016-го не тратил средства кредитных карт каждый третий россиянин.

    Как пояснили эксперты, сокращение доли «кредиток», держатели которых ими не пользуются, связано с изменением политики кредитных учреждений, увеличением лимитов по картам и снижением ставок по ним.

    «Сокращается доля «спящих» клиентов, которые ранее получали кредитные карты по почтовым рассылкам, в качестве кросс и сплит продаж», — пояснил изданию директор Азиатско-Тихоокеанского банка Александр Парамонов.

    По прогнозам специалистов, подобная тенденция будет продолжена, и к началу 2018-го года доля кредитных карт, обладатели которых не пользуются лимитами, сократится до 23%.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #кредитная карта
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