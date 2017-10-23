США аннулировали визу заочно осужденного в России Уильяма Браудера

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Вашингтон 23 октября. После того, как Россия внесла основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу данных Интерпола, Власти США аннулировали визу финансиста. Об этом Браудер написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Yes it happened on the same day as the Russians issued their 5th Interpol arrest warrant for me https://t.co/5dvgyfvxum — Bill Browder (@Billbrowder) October 22, 2017

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ситуацию «возмутительной» и потребовали от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа немедленно разобраться с произошедшим.

Напомним, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова обвиняют в России в уклонении от налогов на сумму, превышающую три миллиарда рублей. В феврале 2017 года Тверской суд принял решение о заочном аресте Браудера и Черкасова.