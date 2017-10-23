Около трех тысяч клиентов «ВИМ-Авиа» могут получить деньги от страховщиков

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Москва, 23 октября. Эксперты из страховых компаний рассказали, что порядка трех тысяч пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» имеют право на получение страховки.

К слову, этот случай может стать одной из самых массовых выплат в истории отечественного страхования, однако на данный момент за компенсацией обратились лишь 1,5 сотни из заранее застраховавшихся от невылета.

По данным Известий, многие граждане, купившие страховки вместе с авиабилетами, даже не подозревают о положенных им выплатах. Меж тем, страховщики готовы выплачивать компенсации всем, у кого есть полис.

«Ожидаем, что всего за выплатами может обратиться до 2 тысяч пассажиров, каждый из которых может претендовать на компенсацию в среднем до 10 тысяч рублей, а общая сумма выплат только по нашей компании может превысить десятки миллионов рублей», — пояснил изданию заместитель гендиректора «АльфаСтрахование» Илья Кабачник.

Еще одним страховщиком «ВИМ-Авиа» является «Ренессанс страхование» — в компании ожидают порядка тысячи обращений от пассажиров обанкротившегося перевозчика. Общая сумма выплат может превысить 10 миллионов рублей.