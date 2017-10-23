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Россия
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Общество
Почти 40 женщин обвинили 72-летнего режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах
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    Почти 40 женщин обвинили 72-летнего режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах

    5:04  23 Октября 2017
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    Почти 40 женщин обвинили 72-летнего режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах

    Лос-Анджелес, 23 октября. Уже 38 женщин обвинили режиссера Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах. Об этом со ссылкой на пострадавших сообщает Los Angeles Times.

    Тобэк подходил к молодым девушкам, ученицам старших классов или студенткам колледжей в парках, аптеках или банках Нью-Йорка. По словам женщин, режиссер предлагал сделать из них звезд Голливуда, но во время прослушиваний или интервью жертва подвергалась сексуальным домогательствам. При этом никто из них не обращался в полицию, сообщает Газета.ru.

    В комментарии журналу The Times Тобэк отверг обвинения. Режиссер заявил, что никогда не встречался с заявившими о домогательствах женщинами, либо уже не помнит их. Кроме того, Тобэк признался, что уже 22 года страдает сахарным диабетом и просто не имеет «физической возможности» делать то, в чем его обвиняют.

    Напомним, 72-летний режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Тобэк номинировался в 1992 году на премию Оскар за сценарий к фильму «Багси». Знатокам кинематографа он также известен по участию в создании картин «На виду» и «Черное и белое».

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #режиссер #обвинение #домогательства
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