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За автономию проголосовали более 98% жителей Венето
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    За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

    4:42  23 Октября 2017
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    За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

    Венеция, 23 октября. Жители областей Ломбардия и Венето на севере Италии проголосовали за расширение автономии на референдумах.

    В Венето на избирательные участки пришли более 60% избирателей. За расширение автономии высказались 98% проголосовавших. За расширение автономии в Ломбардии проголосовали 95% участников референдума. Явка превысила 40%, сообщает Газета.ru.

    Недовольство жителей северных областей Италии вызывает бюджетная политика центрального правительства. В Ломбардии и Венето уверены, что отдают Риму в виде налогов больше, чем получают обратно в виде пособий и дотаций. Тем не мене оба референдума носят консультативный характер и не приведут к изменению статусов регионов.

    Автор: Виталий Малясев
    #италия #референдум #венеция #автономия
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