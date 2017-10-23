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Россия
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Биткойн обошел по капитализации инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley
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    Биткойн обошел по капитализации инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley

    4:29  23 Октября 2017
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    Биткойн обошел по капитализации инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley

    Москва, 23 октября. Капитализация криптовалюты биткойн 21 октября превысила 100 млрд долларов, обогнав капитализацию крупнейших инвестиционных банков мира. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

    Пика капитализации главная криптовалюта мира достигла в субботу в 17.30 мск, когда за один биткойн предлагали 6184 доллара. Капитализация валюты в это время составила 102,9 млрд долларов, в настоящее время показатель опустился чуть ниже отметки в 100 млрд долларов.

    В то же время капитализация крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs, Morgan Stanley и Lockheed Martin оставила 96,8, 93,1 и 92,2 млрд долларов соответственно, сообщает URA.RU. Пока биткойн уступает лишь BNP Paribas, капитализация которого составляет 100,2 млрд долларов.

    Напомним, в прошлый раз исторический максимум биткойн обновил 20 октября. Тогда за одну единицу криптовалюты предлагали шесть тысяч долларов и 78 центов.

    Автор: Виталий Малясев
    #банки #криптовалюта #биткойн
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