Биткойн обошел по капитализации инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley

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Москва, 23 октября. Капитализация криптовалюты биткойн 21 октября превысила 100 млрд долларов, обогнав капитализацию крупнейших инвестиционных банков мира. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Пика капитализации главная криптовалюта мира достигла в субботу в 17.30 мск, когда за один биткойн предлагали 6184 доллара. Капитализация валюты в это время составила 102,9 млрд долларов, в настоящее время показатель опустился чуть ниже отметки в 100 млрд долларов.

В то же время капитализация крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs, Morgan Stanley и Lockheed Martin оставила 96,8, 93,1 и 92,2 млрд долларов соответственно, сообщает URA.RU. Пока биткойн уступает лишь BNP Paribas, капитализация которого составляет 100,2 млрд долларов.

Напомним, в прошлый раз исторический максимум биткойн обновил 20 октября. Тогда за одну единицу криптовалюты предлагали шесть тысяч долларов и 78 центов.