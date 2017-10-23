В Королеве создадут центр по исследованию и освоению Луны

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Москва, 23 октября. В структуре ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» появится Центр исследований и разработки программ освоения Луны.

«Действительно, корпорация «Энергия» планирует создать Центр исследований и разработки программ освоения Луны», — цитируют сообщение пресс-службы РКК «Известия».

По данным издания, центр должен объединить связанные с исследованием Луны компетенции, которые накопили различные предприятия ракетно-космической отрасли. Целью создания нового подразделения в корпорации назвали обеспечение экспедиций, а также освоение окололунного пространства и поверхности спутника Земли.

В РКК «Энергия» отметили, что пока решается вопрос о руководителе центра. Кадровые вопросы и вопросы финансирования будут решаться после принятия окончательного решения о создании подразделения.