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Технологии
В Королеве создадут центр по исследованию и освоению Луны
Технологии
В Королеве создадут центр по исследованию и освоению Луны
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    В Королеве создадут центр по исследованию и освоению Луны

    4:05  23 Октября 2017
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    В Королеве создадут центр по исследованию и освоению Луны

    Москва, 23 октября. В структуре ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» появится Центр исследований и разработки программ освоения Луны.

    «Действительно, корпорация «Энергия» планирует создать Центр исследований и разработки программ освоения Луны», — цитируют сообщение пресс-службы РКК «Известия».

    По данным издания, центр должен объединить связанные с исследованием Луны компетенции, которые накопили различные предприятия ракетно-космической отрасли. Целью создания нового подразделения в корпорации назвали  обеспечение экспедиций, а также освоение окололунного пространства и поверхности спутника Земли.

    В РКК «Энергия» отметили, что пока решается вопрос о руководителе центра. Кадровые вопросы и вопросы финансирования будут решаться после принятия окончательного решения о создании подразделения.

    Автор: Виталий Малясев
    #космос #луна #исследования
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