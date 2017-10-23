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Кравцов пообещал исключить любое вмешательство в результаты ЕГЭ в 2018 году
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    Кравцов пообещал исключить любое вмешательство в результаты ЕГЭ в 2018 году

    3:51  23 Октября 2017
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    Кравцов пообещал исключить любое вмешательство в результаты ЕГЭ в 2018 году

    Москва, 23 октября. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал результаты экзаменационной компании в 2017 году максимально честными и пообещал исключить любое вмешательство в результаты ЕГЭ в будущем. Об этом чиновник заявил в интервью газете «Известия».

    «В этом году не было скандалов, утечек. Мы добились максимально честных результатов. Главный вывод — когда экзамен проходит объективно, растет качество образования», — подчеркнул Кравцов.

    К показателям качественного роста образования глава Рособрнадзора отнес то, что в России впервые 23 выпускника набрали в сумме 300 баллов по трем экзаменам. Также чиновник отметил  сокращение в три раза количества неуспевающих учеников в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Всего аттестацию не прошли 4265 ученика, что составляет около 0,7% от общего числа выпускников 11-х классов.

    По мнению Кравцова, изменился и качественный состав студентов-первокурсников.

    «Сегодня он, условно говоря, такой же по уровню, как в Советском Союзе», — отметил глава Рособрнадзора.

    В будущем ведомство намерено больше использовать технологию печати и сканирования материалов на месте проведения экзаменов. Кравцов напомнил, что в текущем году 25% работ проверяли не в том регионе, где они были написаны. В будущем году ведомство может удвоить эту цифру.

    «В следующем мы планируем достичь показателя 50%. Так мы полностью исключим любое вмешательство в результаты экзамена», — заявил Кравцов.

    Автор: Виталий Малясев
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