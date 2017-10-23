Кравцов пообещал исключить любое вмешательство в результаты ЕГЭ в 2018 году

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Москва, 23 октября. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал результаты экзаменационной компании в 2017 году максимально честными и пообещал исключить любое вмешательство в результаты ЕГЭ в будущем. Об этом чиновник заявил в интервью газете «Известия».

«В этом году не было скандалов, утечек. Мы добились максимально честных результатов. Главный вывод — когда экзамен проходит объективно, растет качество образования», — подчеркнул Кравцов.

К показателям качественного роста образования глава Рособрнадзора отнес то, что в России впервые 23 выпускника набрали в сумме 300 баллов по трем экзаменам. Также чиновник отметил сокращение в три раза количества неуспевающих учеников в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Всего аттестацию не прошли 4265 ученика, что составляет около 0,7% от общего числа выпускников 11-х классов.

По мнению Кравцова, изменился и качественный состав студентов-первокурсников.

«Сегодня он, условно говоря, такой же по уровню, как в Советском Союзе», — отметил глава Рособрнадзора.

В будущем ведомство намерено больше использовать технологию печати и сканирования материалов на месте проведения экзаменов. Кравцов напомнил, что в текущем году 25% работ проверяли не в том регионе, где они были написаны. В будущем году ведомство может удвоить эту цифру.