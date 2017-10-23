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«АвтоВАЗ» проведет на заводе в Ижевске день открытых дверей
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    «АвтоВАЗ» проведет на заводе в Ижевске день открытых дверей

    3:22  23 Октября 2017
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    «АвтоВАЗ» проведет на заводе в Ижевске день открытых дверей

    Ижевск, 23 октября. «АвтоВАЗ» проведет 16 декабря на «Ижевском автомобильном заводе» день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Ижевска.

    День открытых дверей будет посвящен рекордам завода. Сотрудники предприятия покажут посетителям новое оборудование и весь процесс производства. Кроме того, гости смогут принять участие в развлекательной программе, спортивных мероприятиях и пройти по предприятию с экскурсией.

    На заводе посетители смогут увидеть весь модельный ряд автопроизводителя и поучаствовать в различных конкурсах и розыгрышах. Мероприятие продлится с 09.00 до 16.00 по местному времени (с 08.00 до 15.00 мск).

    Автор: Виталий Малясев
    #автоваз #завод #ижевск
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