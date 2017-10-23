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Экономике России предсказали рекордный рост
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    Экономике России предсказали рекордный рост

    3:01  23 Октября 2017
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    Экономике России предсказали рекордный рост

    Москва, 23 октября. Российская экономика будет расти в среднем на 3,7% в год в период с 2017 по 2035 годы, с 2021 по 2025 годы РФ ждет среднегодовой рост ВВП на 5%. Об этом со ссылкой на комплексный доклад Российской академии наук (РАН) сообщают «Известия».

    Согласно докладу  РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России» с прогнозом до 2035 года, в ближайшие три года российская экономика будет расти в среднем на 3,3%  в год. Такие темпы опережают рост мировой экономики. В период с 2017 по 2035 годы среднегодовые темпы роста экономики в России оставят 3,7%.

    Наиболее благоприятным, по мнению специалистов РАН, для российской экономики периодом станут 2021 — 2025 годы, когда среднегодовой рост ВВП составит 4,9%. Помимо роста экономики академики предсказали опережающие темы увеличения потребления домохозяйств, рост инвестиций, промышленности и услуг.

    В комментарии «Известиям» заведующий лабораторий анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв отметил, что рост экономики произойдет благодаря восстановлению после кризиса.

    «Восстановление экономического роста будет означать, что у государства и населения сформируются финансовые ресурсы, что позволит увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%. А потом, когда к 2025 году инвестиции достигнут своего максимума, темпы роста замедлятся», — отметил Широв.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #экономика #ран #ввп
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