Экономике России предсказали рекордный рост

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Москва, 23 октября. Российская экономика будет расти в среднем на 3,7% в год в период с 2017 по 2035 годы, с 2021 по 2025 годы РФ ждет среднегодовой рост ВВП на 5%. Об этом со ссылкой на комплексный доклад Российской академии наук (РАН) сообщают «Известия».

Согласно докладу РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России» с прогнозом до 2035 года, в ближайшие три года российская экономика будет расти в среднем на 3,3% в год. Такие темпы опережают рост мировой экономики. В период с 2017 по 2035 годы среднегодовые темпы роста экономики в России оставят 3,7%.

Наиболее благоприятным, по мнению специалистов РАН, для российской экономики периодом станут 2021 — 2025 годы, когда среднегодовой рост ВВП составит 4,9%. Помимо роста экономики академики предсказали опережающие темы увеличения потребления домохозяйств, рост инвестиций, промышленности и услуг.

В комментарии «Известиям» заведующий лабораторий анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв отметил, что рост экономики произойдет благодаря восстановлению после кризиса.