ДТП в Ярославской области унесло жизни трех человек

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Ярославль, 23 октября. Отечественный кроссовер столкнулся с грузовиком в Ярославской области, в результате ДТП погибли три человека.

ДТП произошло 22 октября в 20.35 на трассе Данилов — Пошехонье. По предварительным данным, автомобиль Chevrolet Niva врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате ДТП погибли два мужчины и женщина – водитель и пассажиры кроссовера. Об этом со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Марину Кокуеву сообщает ТАСС.

По данным Газеты.ru, на место ДТП выехала оперативно-следственная группа, сотрудники ГИБДД и ДПС. Выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, накануне стало известно об унесшем жизни двух человек ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.