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Стало известно, когда Volkswagen представит кроссовер T-Cross
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    Стало известно, когда Volkswagen представит кроссовер T-Cross

    2:12  23 Октября 2017
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    Стало известно, когда Volkswagen представит кроссовер T-Cross

    Берлин, 23 октября. Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen представит кроссовер T-Cross летом 2018-го года. Об этом сообщает UfacityNews.

    Ожидается, что немец составит конкуренцию Hyundai Creta, Nissan Juke и Renault Captur. На автомобиле установят однолитровый трехцилиндровый турбо-бензиновый двигатель. По имеющимся данным, его мощность составит 109 «лошадок». Модель будет представлена 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-скоростной «автоматикой».

    Стало известно, когда Volkswagen представит кроссовер T-Cross

    Ранее сообщалось о презентации автомобиля Polo от концерна Volkswagen . Многие эксперты сочли модель невыразительной.

    Автор: Cергей свазовский
    #volkswagen #кроссовер #презентация #t-cross
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