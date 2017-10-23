Стало известно, когда Volkswagen представит кроссовер T-Cross

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Берлин, 23 октября. Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen представит кроссовер T-Cross летом 2018-го года. Об этом сообщает UfacityNews.

Ожидается, что немец составит конкуренцию Hyundai Creta, Nissan Juke и Renault Captur. На автомобиле установят однолитровый трехцилиндровый турбо-бензиновый двигатель. По имеющимся данным, его мощность составит 109 «лошадок». Модель будет представлена 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-скоростной «автоматикой».

Ранее сообщалось о презентации автомобиля Polo от концерна Volkswagen . Многие эксперты сочли модель невыразительной.