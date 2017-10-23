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В Сети собирают деньги на памятник кошке-космонавту
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    В Сети собирают деньги на памятник кошке-космонавту

    1:52  23 Октября 2017  /обновлено: 2:38  23 Октября 2017
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    В Сети собирают деньги на памятник кошке-космонавту

    Париж, 23 октября. Пользователи сети Интернет собирают средства на памятник единственной в мире кошке, побывавшей в космосе. К настоящему моменту собрано более десяти тысяч фунтов стерлингов.

    Речь идет о кошке по имени Фелиссет. В 1963-м году ее подобрали на улице Парижа. Среди 13 кандидатов на полет в космос ученые отобрали именно Фелиссет. Она лучше других подошла по комплекции, здоровью и характеру.

    За 15 минут животному удалось подняться на высоту 160 км. Некоторое время побывав в невесомости, единственная в мире кошка-космонавт благополучно приземлилась на Землю.

    К сожалению, для изучения влияния космической среды на организм животного Фелиссет пришлось усыпить, пишет «Телеканал «360».

    Ранее в Петербурге медикам удалось спасти кошке зрение.

    Автор: Сергей Свазовский
    #памятник #париж #кошка-космонавт #фелиссет
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