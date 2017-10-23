Саакашвили объяснил, зачем на Украине «убили концерн «Антонов»

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Киев, 23 октября. На Украине «убили» авиаконцерн «Антонов» из корыстных мотивов: завод по производству самолетов не нужен в стране, которой управляет человек, руководящий заводом по производству автобусов. Такое мнение высказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая перед своими соратниками по «Движению новых сил» у здания Рады.

Во время выступления на митинге Саакашвили затронул тему промышленного производства на Украине, в частности, самолетостроения, и представил свою версию относительно причин закрытия концерна «Антонов».

«Убили сейчас, только что концерн «Антонов». Почему убили? Потому что никому не было выгодно. В стране, где управляет директор завода или владелец завода автобусов, самолеты не нужны», — передает слова Саакашвили корреспондент Gordon.ua.

Саакашвили также выразил уверенность в том, что Украина должна строить самолеты.

«Как Украина может не строить самолеты?» — возмутился политик.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко до 2009 года совместно с бизнесменом Олегом Свинарчуком владел автомобильной корпорацией «Богдан» — одним из крупнейших автопроизводителей на Украине.

Авиаконцерн «Антонов» был ликвидирован постановлением украинского Кабмина 19 июля 2017 года. Политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что таким образом западные авиапроизводители вроде Boeing и Airbus пытаются избавиться от конкурентов.