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Украина
Саакашвили объяснил, зачем на Украине «убили концерн «Антонов»
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    Саакашвили объяснил, зачем на Украине «убили концерн «Антонов»

    2:11  23 Октября 2017
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    Саакашвили объяснил, зачем на Украине «убили концерн «Антонов»

    Киев, 23 октября. На Украине «убили» авиаконцерн «Антонов» из корыстных мотивов: завод по производству самолетов не нужен в стране, которой управляет человек, руководящий заводом по производству автобусов. Такое мнение высказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая перед своими соратниками по «Движению новых сил» у здания Рады. 

    Во время выступления на митинге Саакашвили затронул тему промышленного производства на Украине, в частности, самолетостроения, и представил свою версию относительно причин закрытия концерна «Антонов». 

    «Убили сейчас, только что концерн «Антонов». Почему убили? Потому что никому не было выгодно. В стране, где управляет директор завода или владелец завода автобусов, самолеты не нужны», — передает слова Саакашвили корреспондент Gordon.ua. 

    Саакашвили также выразил уверенность в том, что Украина должна строить самолеты. 

    «Как Украина может не строить самолеты?» — возмутился политик. 

    Отметим, президент Украины Петр Порошенко до 2009 года совместно с бизнесменом Олегом Свинарчуком владел автомобильной корпорацией «Богдан» — одним из крупнейших автопроизводителей на Украине. 

    Авиаконцерн «Антонов» был ликвидирован постановлением украинского Кабмина 19 июля 2017 года. Политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что таким образом западные авиапроизводители вроде Boeing и Airbus пытаются избавиться от конкурентов.  

     

    Автор: Алексей Громов
    #антонов #порошенко #саакашвили
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