Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
ДТП в Ярославской области унесло жизни трех человек
Экономика
Мексика заинтересовалась российскими самолетами МС-21
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мексика заинтересовалась российскими самолетами МС-21

    1:42  23 Октября 2017
    43

    Мексика заинтересовалась российскими самолетами МС-21

    Сан-Луис-Потоси, 23 октября. Мексиканская авиакомпания Interjet заявила о своей заинтересованности в покупке российских самолетов МС-21. Об этом сообщил президент компании Мигель Алеман Веласко. 

    Представитель авиакомпании провел встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. 

    «Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива», — подчеркнул представитель мексиканской стороны, передает РИА Новости

    Веласко также выразил надежду на то, что Россия в скором времени сможет заменить используемый в МС-21 мотор североамериканского производства на российский, более легкий. Мексиканская сторона рассчитывает получить самолеты уже в следующем году, уточняет «Инфореактор»

    Автор: Владимир Багров
    #мантуров #мс-21 #мексика #interjet
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        2137
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        2982
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2319
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8491