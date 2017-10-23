Мексика заинтересовалась российскими самолетами МС-21

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Сан-Луис-Потоси, 23 октября. Мексиканская авиакомпания Interjet заявила о своей заинтересованности в покупке российских самолетов МС-21. Об этом сообщил президент компании Мигель Алеман Веласко.

Представитель авиакомпании провел встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

«Нас очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива», — подчеркнул представитель мексиканской стороны, передает РИА Новости.

Веласко также выразил надежду на то, что Россия в скором времени сможет заменить используемый в МС-21 мотор североамериканского производства на российский, более легкий. Мексиканская сторона рассчитывает получить самолеты уже в следующем году, уточняет «Инфореактор».