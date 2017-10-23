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WSJ после выступления Путина на «Валдае» посоветовал Вашингтону переосмыслить свою политику
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    WSJ после выступления Путина на «Валдае» посоветовал Вашингтону переосмыслить свою политику

    2:00  23 Октября 2017
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    WSJ после выступления Путина на «Валдае» посоветовал Вашингтону переосмыслить свою политику

    Нью-Йорк, 23 октября. Западные СМИ не обошли вниманием выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Wall Street Journal, в частности, посоветовал американскому руководству пересмотреть свою политику в отношении России. 

    Wall Street Journal отметил, что Вашингтону пора «подумать о своей политике». Издание напомнило слова Путина о том, что Россия готова дать зеркальный ответ, если давление со стороны США продолжится. Аналогичную точку зрения высказал ряд британских СМИ. 

    Newsweek центральное место уделил фразе Путина о том, что главная ошибка России состоит в чрезмерном доверии Западу. Издание рассуждает о проблемах, которые спровоцировали обострение отношений. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #валдай
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