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«Грузинская мечта» набрала более половины голосов на муниципальных выборах в Грузии
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    «Грузинская мечта» набрала более половины голосов на муниципальных выборах в Грузии

    1:24  23 Октября 2017
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    «Грузинская мечта» набрала более половины голосов на муниципальных выборах в Грузии

    Тбилиси, 23 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 55,73% голосов на выборах в органы местного самоуправления в четырх самоуправляемых городах и 59 муниципалитетах страны. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что к настоящему моменту центральная избирательная комиссия обработала бюллетени со всех избирательных участков.

    «Грузинская мечта» уверенно победила с результатом 55,73% голосов. Вторую позицию завоевала партия «Единое национальное движение», основателем и лидером которой является бывший президент страны Михаил Саакашвили. В активе «Единого национального движения» 17,07% голосов. Тройку лидеров замкнула «Европейская Грузия» с результатом 10,49%.

    Ранее Газета.ru сообщала о выступлении Михаила Саакашвили на «Майдане надежды».

    Автор: Сергей Свазовский
    #выборы #саакашвили #грузия #грузинская мечта
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