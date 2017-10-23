«Грузинская мечта» набрала более половины голосов на муниципальных выборах в Грузии

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Тбилиси, 23 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 55,73% голосов на выборах в органы местного самоуправления в четырх самоуправляемых городах и 59 муниципалитетах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что к настоящему моменту центральная избирательная комиссия обработала бюллетени со всех избирательных участков.

«Грузинская мечта» уверенно победила с результатом 55,73% голосов. Вторую позицию завоевала партия «Единое национальное движение», основателем и лидером которой является бывший президент страны Михаил Саакашвили. В активе «Единого национального движения» 17,07% голосов. Тройку лидеров замкнула «Европейская Грузия» с результатом 10,49%.

Ранее Газета.ru сообщала о выступлении Михаила Саакашвили на «Майдане надежды».