Депутата Рады избили во время встречи с избирателями во Львовской области

В Избранное

Львов, 23 октября. Депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового избили во время встречи с избирателями в селе Хащованя Сколевского района Львовской области. Об этом сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич в социальной сети Facebook.

Сам Лозовой также рассказал об инциденте на своей странице в Facebook. Народный избранник утверждает, что его атаковала «лесная мафия».

В связи с избиением во время встречи с избирателями Лозовой обратился с заявлением к правоохранителям, указывается в сообщении.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что его соратников «избили и выслали с мешками на головах». Об этом писала Газета.ru.