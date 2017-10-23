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Украина
Депутата Рады избили во время встречи с избирателями во Львовской области
Украина
Депутата Рады избили во время встречи с избирателями во Львовской области
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    Депутата Рады избили во время встречи с избирателями во Львовской области

    0:49  23 Октября 2017
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    Депутата Рады избили во время встречи с избирателями во Львовской области

    Львов, 23 октября. Депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового избили во время встречи с избирателями в селе Хащованя Сколевского района Львовской области. Об этом сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич в социальной сети Facebook.

    Сам Лозовой также рассказал об инциденте на своей странице в Facebook. Народный избранник утверждает, что его атаковала «лесная мафия».

    В связи с избиением во время встречи с избирателями Лозовой обратился с заявлением к правоохранителям, указывается в сообщении.

    Ранее Михаил Саакашвили заявил, что его соратников «избили и выслали с мешками на головах». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #рада #лозовой #львовская область #избиение депутата
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