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Украина
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Украина
«Символ войны и оккупации»: карта Украины из пуль появилась в кафе Днепра
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    «Символ войны и оккупации»: карта Украины из пуль появилась в кафе Днепра

    0:59  23 Октября 2017  /обновлено: 1:00  23 Октября 2017
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    «Символ войны и оккупации»: карта Украины из пуль появилась в кафе Днепра

    Днепр, 23 октября. Владелец кафе Pizza Veterano в городе Днепропетровск (переименован в Днепр согласно закону о декоммунизации) Леонид Остальцев разместил в нем карту Украины из пуль. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист Айдер Муждабаев.

    Согласно авторской задумке, «свободная Украина» обозначена на карте отстрелянными гильзами. Полуостров Крым изображен пулями от пистолета «как символ оккупации».

    Неподконтрольная Украине территория Донбасса выполнена из пуль от автомата, что означает «войну и оккупацию». Пост Айдера Муждабаева завершается призывом посетить Pizza Veterano и попробовать «еду от настоящих патриотов».

    Ранее Петр Порошенко пообещал приложить максимум усилий, чтобы в Донбассе появилась миротворческая миссия. Выступая перед жителями Авдеевки, украинский лидер назвал главной задачей Украины восстановление суверенитета над всей территорией, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #днепр #кафе #карта из пуль #карта украины
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