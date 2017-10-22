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Украина
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Происшествия
ДТП с тремя автомобилями произошло в ХМАО, есть жертвы
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    ДТП с тремя автомобилями произошло в ХМАО, есть жертвы

    23:47  22 Октября 2017
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    ДТП с тремя автомобилями произошло в ХМАО, есть жертвы

    Ханты-Мансийск, 22 октября. В результате ДТП при участии трех автомобилей на автотрассе Нижневартовск  — Радужный Ханты-Мансийского автономного округа погибли два человека, среди которых ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что инцидент произошел на 91-м километре автодороги. Две машины столкнулись в лобовую, еще один автомобиль — по касательной. В транспортных средствах, ставших участниками ДТП, суммарно находились десять человек, указывает пресс-служба окружного Управления МЧС.

    В результате происшествия два человека погибли, а еще пятеро госпитализированы, пишет ТАСС.

    Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Московской области в результате ДТП погибли шесть человек.

    Автор: Сергей Свазовский
    #дтп #ханты-мансийск #югра #три автомобиля
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