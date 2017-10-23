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Путин поздравил с юбилеем тульское АО «КБП»
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    Путин поздравил с юбилеем тульское АО «КБП»

    0:00  23 Октября 2017
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    Путин поздравил с юбилеем тульское АО «КБП»

    Тула, 22 октября. Президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили с 90-летним юбилеем работников одного из ведущих предприятий оборонного комплекса страны тульское АО «КБП». Об этом сообщает ТАСС.

    Российский лидер выразил глубокую благодарность руководству и сотрудникам предприятия за их труд. Следует отметить, что с деятельностью АО «КБП» прямо или косвенно связан едва ли не каждый житель Тулы.

    В стенах организации было создано более 70 уникальных образцов военной техники для сухопутных войск, морского флота и ВКС, отмечает ТАСС.

    Накануне Путин пообщался с участниками ВФМС в Сочи. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #медведев #тула #ао кбп
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