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Жертвами мошенников в Новокузнецке стали 143 пенсионера
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    Жертвами мошенников в Новокузнецке стали 143 пенсионера

    22:56  22 Октября 2017
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    Жертвами мошенников в Новокузнецке стали 143 пенсионера

    Новокузнецк, 22 октября. Жертвами мошенников в городе Новокузнецк Кемеровской области России стали 143 пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

    Отмечается, что злоумышленники представлялись «тимуровцами», «волонтерами» и работниками социальных служб, проникая, таким образом, в жилища горожан.

    Кроме того, часто мошенники звонят и сообщают о беде, якобы случившейся с близким человеком. Для «решения вопроса» они передают трубку «следователю». Тот называет сумму, необходимую для «спасения» родственника.

    Преступники также часто представляются сотрудниками банков и других финансовых учреждений, пишет «Газета Кемерова».

    Ранее сообщалось о краже крупной суммы у пенсионерки в Оренбурге.

    Автор: Сергей Свазовский
    #пенсионеры #мошенники #кемерово #новокузнецк
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