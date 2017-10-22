Жертвами мошенников в Новокузнецке стали 143 пенсионера

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Новокузнецк, 22 октября. Жертвами мошенников в городе Новокузнецк Кемеровской области России стали 143 пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что злоумышленники представлялись «тимуровцами», «волонтерами» и работниками социальных служб, проникая, таким образом, в жилища горожан.

Кроме того, часто мошенники звонят и сообщают о беде, якобы случившейся с близким человеком. Для «решения вопроса» они передают трубку «следователю». Тот называет сумму, необходимую для «спасения» родственника.

Преступники также часто представляются сотрудниками банков и других финансовых учреждений, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось о краже крупной суммы у пенсионерки в Оренбурге.