Земан может назначить премьер-министром Чехии миллиардера Бабиша

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Прага, 22 октября. Новым председателем правительства Чехии может стать известный миллиардер и лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш. Об этом заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан.

Ранее стало известно о том, что на выборах в Палату депутатов Чехии представители ANO одержали уверенную победу. Они получили около 29,6% голосов избирателей.

«Я назначу премьер-министром победителя выборов», — подчеркнул Милош Земан.

Как считает чешский президент, Бабиш является прагматиком.

Babis sei kein Populist, sondern ein "Pragmatiker", meint Tschechiens Präsident Zeman. https://t.co/FlmmoG42b7 — Wiener Zeitung (@WienerZeitung) October 22, 2017

Напомним, лидер победившей на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш указал на то, что Прага должна играть более активную роль на политической арене Евросоюза.