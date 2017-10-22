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Общество
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Политика
Земан может назначить премьер-министром Чехии миллиардера Бабиша
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    Земан может назначить премьер-министром Чехии миллиардера Бабиша

    22:23  22 Октября 2017
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    Земан может назначить премьер-министром Чехии миллиардера Бабиша

    Прага, 22 октября. Новым председателем правительства Чехии может стать известный миллиардер и лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш. Об этом заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан.

    Ранее стало известно о том, что на выборах в Палату депутатов Чехии представители ANO одержали уверенную победу. Они получили около 29,6% голосов избирателей.

    «Я назначу премьер-министром победителя выборов», — подчеркнул Милош Земан.

    Как считает чешский президент, Бабиш является прагматиком.

    Напомним, лидер победившей на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш указал на то, что Прага должна играть более активную роль на политической арене Евросоюза.

    Автор: Алексей Громов
    #чехия
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