Земан может назначить премьер-министром Чехии миллиардера Бабиша
Прага, 22 октября. Новым председателем правительства Чехии может стать известный миллиардер и лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрей Бабиш. Об этом заявил в воскресенье чешский президент Милош Земан.
Ранее стало известно о том, что на выборах в Палату депутатов Чехии представители ANO одержали уверенную победу. Они получили около 29,6% голосов избирателей.
«Я назначу премьер-министром победителя выборов», — подчеркнул Милош Земан.
Как считает чешский президент, Бабиш является прагматиком.
Babis sei kein Populist, sondern ein "Pragmatiker", meint Tschechiens Präsident Zeman. https://t.co/FlmmoG42b7— Wiener Zeitung (@WienerZeitung) October 22, 2017
Напомним, лидер победившей на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрей Бабиш указал на то, что Прага должна играть более активную роль на политической арене Евросоюза.