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Политика
Порошенко пообещал сделать все, чтобы миротворцы ООН вошли в Донбасс‍
Политика
Порошенко пообещал сделать все, чтобы миротворцы ООН вошли в Донбасс‍
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    Порошенко пообещал сделать все, чтобы миротворцы ООН вошли в Донбасс‍

    21:57  22 Октября 2017
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    Порошенко пообещал сделать все, чтобы миротворцы ООН вошли в Донбасс‍

    Киев, 22 октября. Президент Украины Петр Порошенко пообещал приложить максимум усилий для ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. Такое заявление он сделал, выступая перед жителями города Авдеевка.

    «Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять», — сказал Порошенко.

    Он добавил, что для украинской власти приоритетом является возвращение суверенитета над всей неподконтрольной территорией страны, пишет РИА Новости.

    Накануне министерство иностранных дел России заявило о необходимости утверждения четкого и надежного мандата для миротворческой миссии ООН. В МИД РФ также высказались о принятом накануне законе о продлении особого статуса отдельных районов Донбасса. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что, вопреки минским соглашениям, нормативный акт не согласован с представителями ЛНР и ДНР.

    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #оон #порошенко #миротворцы
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