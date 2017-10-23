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Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: контратака ИГ в Дейр эз-Зоре, курды заявили о захвате поля Аль-Омар
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    Сирия итоги за сутки на 23 октября 06.00: контратака ИГ в Дейр эз-Зоре, курды заявили о захвате поля Аль-Омар

    6:00  23 Октября 2017
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    Контратака ИГ в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 23 октября. ИГ1 провело контратаку с участием смертников близ города Хашам в Дейр эз-Зоре. Курды заявили о захвате нефтяного поля Аль-Омар на левом берегу Евфрата. Назначен новый командир группировки армии САР в провинции Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку САА в Дейр эз-Зоре; возобновили боевые вылеты на юге Алеппо; нанесли авиаудары по ИГ в южной части Идлиба; уничтожили десять радикалов «Ан-Нусры»*** к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в технике в результате обстрела со стороны боевиков в Западной Гуте; взяли в плен командира «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска; открывали огонь по позициям исламистов в Восточной Гуте; назначили нового командира войск САР в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: утратило населенный пункт Хашам и деревню Аль-Курия в провинции Дейр эз-Зор; покидает город Абу-Кемаль близ сирийско-иракской границы и бежит на подконтрольные курдам территории; потеряло одного из командиров в боях с «Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб» в результате нападения неизвестных к северо-западу от Даръа; подверглась обстрелам «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла из минометов населенный пункт Мхарде северо-восточнее Хамы; понесла потери в живой силе в результате взрыва к юго-западу от Идлиба; подверглась ударам САА на севере Хомса.

    Курды: понесли потери в результате столкновений с ССА в северной части Алеппо; заняли шесть деревень к юго-востоку от Дейр эз-Зора; заявили о захвате поля Аль-Омар в Дейр эз-Зоре; обстреляли ВС Ирака в провинции Киркук.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В Восточной Гуте Дамаска продолжилось вооруженное противостояние между радикалами антиправительственной организации «Файлак Ар-Рахман» и частями правительственной армии. Как передавало ливанское агентство новостей Al Masdar News, военнослужащие САР провели вылазку в тыл врага и взяли в плен одного из высокопоставленных командиров группировки по имени Абу Фади Аль-Альфа. После отмечались взаимные обстрелы в районе деревень Мадьяра и Хараста, а также в кварталах Джобар и Айн-Тарма.   

    На территории Западной Гуты недалеко от города Бейт Джинн фиксировались столкновения Сирийской арабской армии (САА) с боевиками формирования «Тахрир Аш-Шам». Как сообщали военные источники AMN, в результате ракетных ударов исламистов силы Башара Асада понесли потери в военной технике.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На севере провинции в первой половине дня разворачивались бои между курдскими войсками и радикалами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Турцией. В ходе столкновений в районе населенных пунктов Аль-Халунджи и Аль-Джат как минимум двое бойцов Сирийских демократических сил**** (SDF) были убиты, более пяти получили ранения.

    Между тем авиация РФ после нескольких попыток нападений со стороны исламистов вновь активизировала боевые вылеты на юге региона. Как передавали Twitter-каналы (AEJKhalil) и (HalabTodayTV), российские ВКС нанесли точечные авиаудары по укрепленным районам «Джебхат Ан-Нусры»1 неподалеку от деревень Ас-Самирия и Умм Хан.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Накануне утром стало известно, что благодаря воздушной поддержке российских военных самолетов под контроль сирийских войск перешел населенный пункт Хашам, расположенный юго-восточнее Дейр эз-Зора, а также деревня Аль-Курия к югу от столицы провинции. Об этом сообщал военный источник в соцсети Twitter (daraa_now). После полудня боевики «Исламского государства»1 попытались вернуть утраченные территории и провели контратаку с участием террористов-смертников на заминированных автомобилях. Несмотря на то, что населенный пункт радикалам вернуть не удалось, несколько солдат САА были убиты. Кроме того, две единицы военной техники САР были уничтожены.

    Российская и сирийская авиация между тем проводила боевые вылеты, атакуя военные объекты ИГИЛ1 близ острова Хувейджат Сакр, а также на окраинах кварталов Ар-Рашидия, Аль-Хувейка и Аль-Канамат, передавал Twitter-канал (AEJKhalil). Во второй половине дня стало известно, что командиром группировки армии САР в провинции Дейр эз-Зор был назначен Гассан Искандар, он занял место погибшего Ваэля Зайзафуна. Об этом сообщал Twitter-канал (homsy222).

    Новостной портал Al Manar News сообщал о том, что порядка 50 ИГИЛовцев, включая одного из командиров, бежали из Абу Кемаля в районы, занимаемые курдскими подразделениями. Напомним, ранее сообщалось о том, что террористы добровольно оставляли свои позиции, договорившись с курдами о получении высокопоставленных административных должностей. После этого Демократическая армия Сирии (SDF) еще далее продвинулась в провинции и захватила деревню Сафира северо-западнее столицы региона. Также, по заявлению курдских источников, практически под контроль курдских сил перешло крупнейшее нефтяное поле Аль-Омар и еще пять населенных пунктов на восточном побережье Евфрата.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Несколько нападений неизвестных радикалов произошли в провинции Даръа. Сперва атаке подвергся командир бригады «Фиркат Сайф Аль-Джануб», состоящей в числе Сирийской свободной армии (ССА). Боевик был застрелен на месте в населенном пункте Аль-Мазезеб к северо-западу от города Даръа, передавал новостной портал Al Manar News.

    Второе нападение произошло в районе шоссе Ибта — Даиль севернее столицы провинции. Местные активисты уверены, что виновниками налетов являются террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ, поскольку ИГИЛовцы ведут борьбу против «свободной армии». Противники также на протяжении всего дня вели перестрелки вблизи города Хейт, сообщал Twitter-канал (althughur).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В минувшие сутки два взрыва прогремело на территории провинции. По сведениям агентства новостей Al Manar News, первое СВУ взорвалось юго-западнее Идлиба, ранив двоих боевиков группировки «Тахрир Аш-Шам». В результате второго происшествия в районе аэропорта Абу Аль-Зугур восточнее столицы региона погиб один местный житель. Наиболее вероятно, что ответственность за организацию взрывов лежит на террористах подпольных формирований «Исламского государства» или на противостоящих «Ан-Нусре» группировках вооруженной оппозиции.

    Во второй половине дня боевые вылеты в провинции возобновили объединенные силы ВКС РФ и сирийских ВВС. Авиаударам подверглись опорные пункты радикалов «Нусры» недалеко от деревень Ат-Таманиа и Сукейк в южной части Идлиба, передавал военный источник в Twitter (homsy222).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Боевики «Тахрир Аш-Шам» продолжили вести огонь по городу Мхарде в северной части Хамы, в результате чего ими был убит один из мирных жителей. После того как населенный пункт снова оказался под обстрелом исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, правительственные войска нанесли ответные удары по опорным пунктам радикалов. Как передавал источник на своей странице в соцсети Twitter (AEJKhalil), Сирийская арабская армия (САА) провела артобстрел укреплений «Нусры» близ города Аль-Латамина. Воздушную поддержку силам САР оказали российские ВКС. Согласно информации Twitter-канала (leithfadel), как минимум десять боевиков были ликвидированы в результате авиаударов авиации РФ.

    В свою очередь, исламисты продолжили вести бои с террористами «Исламского государства» северо-восточнее Хамы. Информационное агентство True Tube сообщало, что в столкновениях был уничтожен один из высокопоставленных командиров террористической группировки ИГИЛ.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Как передавал информационный портал Al Sumaria News, вооруженное противостояние между отрядами пешмерга и вооруженными силами Ирака еще не завершилось. Укрепрайоны иракской армии и Сил народной мобилизации на окраинах провинции Киркук подверглись артиллерийским ударам курдских войск.

    Кроме того, в городе Эрбиль со здания иранского консульства был снят флаг. Таким образом, курды выступают против требования Тегерана и Багдада признать референдум о независимости Курдистана недействительным.

    Тем временем правительственные войска достигли окрестностей города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар и готовятся к штурму города, сообщали военные источники AMN.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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