Путин назвал качества человека будущего
Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который 22 октября завершился в Сочи.
В своем выступлении на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего» глава государства указал на то, что современное образование и технологии становится совершенно другими.
«Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления», — подчеркнул он.
По словам Путина, современный человек также должен уметь контролировать эмоции и работать в команде. Однако ему не стоит забывать и о морально-нравственной составляющей прогресса.
«Мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его», — резюмировал российский лидер.