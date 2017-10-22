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Путин назвал качества человека будущего
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    Путин назвал качества человека будущего

    22:00  22 Октября 2017
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    Путин назвал качества человека будущего

    Москва, 22 октября. Президент России Владимир Путин подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который 22 октября завершился в Сочи.

    В своем выступлении на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего» глава государства указал на то, что современное образование и технологии становится совершенно другими.

    «Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления», — подчеркнул он.

    По словам Путина, современный человек также должен уметь контролировать эмоции и работать в команде. Однако ему не стоит забывать и о морально-нравственной составляющей прогресса.

    «Мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его», — резюмировал российский лидер.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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