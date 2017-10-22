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Сирия, 22 октября. Курды заняли пять поселков в Дейр эз-Зоре, почти не встретив сопротивления со стороны ИГИЛ1. Иракские войска достигли окрестностей города Аль-Каим в провинции Аль-Анбар. «Ан-Нусра»*** обстреляла жилые кварталы города Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести огонь по позициям радикалов близ поселений Хараста и Мадьяра на северо-востоке Дамаска; проводят разведывательные полеты в районе Восточной Гуты.

«Исламское государство»: утверждает, что террористы уничтожили бульдозер САА недалеко от станции «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор; покинуло две деревни восточнее Дейр эз-Зора; утратило четыре населенных пункта к северо-востоку от Хамы; понесло потери в результате авианалетов ВВС Ирака в провинции Дияла.

Сирийская свободная армия**: обнаружила массовое захоронение своих боевиков в деревне Газал на севере провинции Алеппо; понесла потери результате взрыва в северной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Аль-Хадер к югу от Алеппо; открыла огонь по жилому кварталу Аль-Сабиль в городе Даръа, ранены мирные жители.

Курды: захватили пять населенных пунктов к востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (damv011) сообщает, что артиллерия сирийской арабской армии (САА) продолжает вести обстрелы укрепрайонов исламистов антиправительственной группировки «Файлак Ар-Рахман» в районе поселений Хараста и Мадьяра, находящихся на северо-востоке Дамаска. Кроме того, над опорными пунктами радикалов в районе Восточной Гуты были замечены разведывательные беспилотные летательные аппараты САА, заявляет Twitter-канал (Ghouta_GMC), подконтрольный вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Как передает оппозиционный военный источник на своей странице в сети Telegram (NRVR11), боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» нанесли артиллерийские удары по городу Аль-Хадер южнее административного центра провинции. Пока никаких сведений о пострадавших в результате обстрела не поступало.

Тем временем в северной части провинции в деревне Газал на территориях, находящихся под контролем протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА), было обнаружено массовое захоронение исламистов. Как сообщает Twitter-канал (islamnedaa3), радикалы были погребены в общей могиле еще в то время, когда данные районы находились в оккупации террористов «Исламского государства»1.

Провинция Дейр эз-Зор

На юго-западе провинции возобновились вооруженные столкновения между радикалами «Исламского государства» и правительственными подразделениями. По информации военного источника в Twitter (odsibrtj), ссылающегося на подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак», террористам удалось уничтожить бульдозер Сирийской арабской армии к западу от станции «Т-2» недалеко от города Хамима. Тем не менее правительственные СМИ пока не подтверждали данные сведения.

Twitter-канал (warcoresponted) сообщает о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) захватили населенные пункты Карайза, Зумаймия, Лавзия, Маашик, Кусайрия, расположенные к северу от месторождения Аль-Омар. Кроме того, отряды террористической группировки покинули свои позиции в районе деревень Намлия и Аль-Хурайджи. Таким образом, предполагается, что курды смогут беспрепятственно занять также и эти территории уже в ближайшее время. Многие военные эксперты считают, что курдские подразделения и боевики ИГ1 имеют определенные договоренности между собой относительно контролирования территорий в регионе.

Провинция Даръа

Исламисты возглавляемого «Ан-Нусрой» альянса «Тахрир Аш-Шам» не прекращают обстреливать жилые кварталы административного центра провинции из минометов. Как передает местный военный источник в соцсети Twitter (draasnn), в результате ударов радикалов в районе Аль-Сабиль как минимум трое местных жителей получили ранения. Напомним, в регионе действует перемирие между правительственной армией и так называемой «умеренной оппозицией», однако на исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 режим прекращения огня не распространяется.

Между тем в северной части провинции недалеко от деревни Таль Антар прогремел взрыв, в результате чего один из боевиков Сирийской свободной армии (ССА) погиб, еще несколько других были ранены. Местные активисты возлагают ответственность за организацию взрыва на террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающих на стороне «Исламского государства».

Провинция Хама

По данным агентства новостей Al Manar News, территории на севере провинции Хама практически полностью зачищены от террористов «Исламского государства». Боевики формирования «Тахрир Аш-Шам» захватили у ИГИЛ населенные пункты Аль-Шаххатия, Джоб Абяд, Ат-Тарафави и Аль-Хафи, сообщает Twitter-канал (AEJKhalil). О потерях сторон в живой силе и военной технике источник не сообщает. Напомним, отряды ИГИЛ образовали небольшой анклав к северо-востоку от столицы региона, заняв территории, находившиеся под контролем «Ан-Нусры».

Ирак

Отряды иракских вооруженных сил и ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби» достигли окрестностей города Аль-Каим, расположенного близ сирийско-иракской границы на западе провинции Аль-Анбар. Информационное агентство Al Sumaria News передает, что полномасштабное наступление на позиции террористов «Исламского государства» в этом районе начнется в ближайшее время.

Между тем военные вертолеты ВВС Ирака нанесли удары по командному пункту одной из «спящих ячеек» ИГИЛ вблизи деревни Аль-Мтебижа в провинции Дияла. Сообщается, что воздушная атака была проведена на основании полученных в ходе спецоперации разведывательных данных. В результате авианалета по меньшей мере четверо ИГИЛовцев были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)