Активист «Михомайдана» разбил голову полицейскому

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Киев, 22 октября. Участник акции протеста под стенами Верховной рады Украины разбил голову сотруднику Подольского управления полиции. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Мужчина пытался пронести свою палатку в организованный протестующими палаточный городок. Участники митинга вступили в конфликт с силовиками, в результате чего полицейский получил черепно-мозговую травму. Он упал на землю без сознания.

Правонарушитель задержан. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет «Страна».

Ранее эксперт высказал мнение, что Порошенко может повторить судьбу Януковича.