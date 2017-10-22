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Политика
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Украина
Активист «Михомайдана» разбил голову полицейскому
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    Активист «Михомайдана» разбил голову полицейскому

    21:24  22 Октября 2017
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    Активист «Михомайдана» разбил голову полицейскому

    Киев, 22 октября. Участник акции протеста под стенами Верховной рады Украины разбил голову сотруднику Подольского управления полиции. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

    Мужчина пытался пронести свою палатку в организованный протестующими палаточный городок. Участники митинга вступили в конфликт с силовиками, в результате чего полицейский получил черепно-мозговую травму. Он упал на землю без сознания.

    Правонарушитель задержан. Обстоятельства инцидента выясняются, пишет «Страна».

    Ранее эксперт высказал мнение, что Порошенко может повторить судьбу Януковича.

    Автор: Сергей Свазовский
    #киев #рада #протест #майдан #полицейский #активист
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