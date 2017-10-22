Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Порошенко пообещал сделать все, чтобы миротворцы ООН вошли в Донбасс‍
Украина
Экс-комбат «Донбасса» Семенченко намекнул на имя руководившего стрелками на Майдане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-комбат «Донбасса» Семенченко намекнул на имя руководившего стрелками на Майдане

    21:51  22 Октября 2017
    121

    Экс-комбат «Донбасса» Семенченко намекнул на имя руководившего стрелками на Майдане

    Москва, 22 октября. Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко намекнул на то, что за стрельбой на Майдане в 2014 году мог стоять нынешний глава комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

    Семенченко принимает участие в митинге под стенами Верховной рады. Он указал на то, что за протестующими якобы наблюдают неизвестные люди, которые базируются на крышах близлежащих зданий.

    «На «комитетах» и на отеле «Киев», находятся две точки, откуда люди с устройствами ведут за нами наблюдение... Надеюсь, это не пан Пашинский», — отметил нардеп, выступая перед журналистами.

    Напомним, ранее стало известно о том, что участники акции протеста в центре Киева попытались прорвать ограждение правоохранителей, которые заблокировали автомобиль со звуковым сигналом.

    Автор: Алексей Громов
    #семенченко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        1354
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        2687
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        2251
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        8391