Экс-комбат «Донбасса» Семенченко намекнул на имя руководившего стрелками на Майдане

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Москва, 22 октября. Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко намекнул на то, что за стрельбой на Майдане в 2014 году мог стоять нынешний глава комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Семенченко принимает участие в митинге под стенами Верховной рады. Он указал на то, что за протестующими якобы наблюдают неизвестные люди, которые базируются на крышах близлежащих зданий.

«На «комитетах» и на отеле «Киев», находятся две точки, откуда люди с устройствами ведут за нами наблюдение... Надеюсь, это не пан Пашинский», — отметил нардеп, выступая перед журналистами.

Напомним, ранее стало известно о том, что участники акции протеста в центре Киева попытались прорвать ограждение правоохранителей, которые заблокировали автомобиль со звуковым сигналом.