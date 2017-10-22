Тиллерсон призвал к диалогу в решении дипломатического кризиса вокруг Катара

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Эр-Рияд, 22 октября. Американская сторона рассчитывает на возобновление политического диалога между Катаром и другими странами Персидского залива. Об этом заявил в воскресенье государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«США связывают крепкие отношения со всеми странами Персидского залива, включая Катар, в первую очередь, в сфере экономики и безопасности. Наши отношения очень важны, в этом нет никаких изменений... Мы надеемся, что все стороны вернутся к диалогу», — подчеркнул американский дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что власти Саудовской Аравии якобы добиваются смены правительства в Дохе. Кроме того, дипломат указал на то, что другие страны Персидского залива не заинтересованы в борьбе с терроризмом.