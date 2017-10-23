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Сирия, 23 октября. Бойцы SDF**** заявили, что не намерены передавать контроль над Раккой армии САР. Военнослужащие САА при помощи ВКС РФ отбили у ИГ1 несколько высот на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре. Курды обстреляли позиции боевиков ССА** на севере Идлиба близ турецких блокпостов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при помощи ВКС РФ смогли занять несколько ключевых высот на левом берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): в результате серии нападений сорвало операцию «Джебхат ан-Нусры»*** на северо-востоке Хамы; потеряло 12 зданий на юго-востоке города Дейр эз-Зор.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): перебрасывает дополнительные силы на северо-восток провинции Хама с целью отразить атаку ИГ.

Курды: заявили, что не намерены передавать контроль над Раккой сирийской армии; отбили у террористов ИГ пять поселков на левом берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская свободная армия (ССА): оказалась под обстрелом со стороны отрядов YPG на севере Идлиба недалеко от блокпостов турецких войск.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Джейш Аль-Aбабил» отбили атаку ИГ в районе лагеря Ярмук на юге города Дамаск, при этом было ликвидировано пять террористов, сообщает в Twitter @Desert61Fox. Повстанцы также заявили, что террористы ИГ применяли химоружие, из-за чего как минимум 11 бойцов пострадали от приступов удушья.

Провинция Алеппо

Боевики открыли беспорядочную стрельбу в городе Джараблус провинции Алеппо, из-за чего пострадало множество мирных жителей, в числе которых женщины и дети, сообщает @24Aleppo.

Провинция Дейр эз-Зор

Курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемые авиацией международной коалиции во главе с США, продвинулись в захвате территорий на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор. На странице подконтрольного курдам источника в сети Twitter (@warcoresponted) появилась информация о том, что бойцы «Демократической армии» отбили у террористов «Исламского государства»1 населенные пункты Аль-Карайза, Зуваймия, Аль-Лаузия, Аль-Маашик и Аль-Кушайрия.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) при помощи ВКС РФ продолжает развивать успех в боях с отрядами ИГИЛ на левом побережье реки к югу от населенного пункта Хашам. Так, благодаря поддержке российских военных самолетов правительственные войска смогли занять ряд ключевых высот в этом районе, передает информагентство Damascus Now. Тем не менее, по данным закрытых Telegram-каналов ИГ, на этих территориях между Дейр эз-Зором и Меядином остаются до 500 террористов, которые все еще намерены сдержать натиск союзных сил. В данный момент они восстанавливают поврежденную технику и вооружения и дооборудуют оборонительные позиции.

Как сообщает местный портал DeirEzzor24, общий уровень боевого духа в рядах «Исламского государства» в связи со значительными территориальными утратами и потерями в живой силе заметно снизился. При этом из района населенного пункта Аль-Бусайра дезертировал медицинский персонал террористов.

В юго-восточной части административного центра провинции, где вокруг подконтрольных ИГИЛ районов при помощи российской боевой авиации было сформировано кольцо блокады, подразделения армии САР отбили у исламистов часть позиций. Согласно сведениям Al Masdar News, сирийские военные заняли как минимум 12 новых зданий.

Провинция Идлиб

Согласно данным турецкого Twitter-канала (@SonKaleTurkiye2), бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) обстреляли позиции боевиков союзной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) близ города Атман на севере провинции Идлиб у самой границы с Алеппо. Отмечается, что курды использовали, в частности, тяжелое вооружение и крупнокалиберные минометы. Протурецкие боевики в настоящее время ведут ответный огонь по опорным пунктам отрядов YPG на северо-западе провинции Алеппо.

Напомним, в начале этого месяца Анкара ввела свои подразделения спецназа на территорию сирийской провинции Идлиб в сопровождении частей оппозиционной «Свободной армии». Согласно официальному заявлению Турции, цель ее присутствия в САР — обеспечение безопасности в четвертой зоне деэскалации, соглашение о формировании которой было принято Москвой, Тегераном и Анкарой в ходе последнего раунда переговоров в Астане. Однако с появлением турецких сил в Идлибе ситуация на линии соприкосновения с курдами заметно обострилась: теперь турки охватывают подконтрольный YPG кантон Африн с трех сторон.

Провинция Ракка

Представители командования курдских Сирийских демократических сил (SDF) заявили, что не намерены передавать контроль над городом Ракка сирийскому правительству. Об этом сообщил информационный портал Fars News. Административный центр, несколько лет подряд являвшийся самопровозглашенной столицей «Исламского государства», был захвачен курдскими отрядами совместно с силами проамериканской коалиции в рамках кампании «Гнев Евфрата» после почти 4,5 месяцев штурма.

Таким образом, подконтрольные Соединенным Штатам курдские формирования теперь контролируют 67% от всей провинции, в то время как правительственные войска САР занимают остальные 33% территорий на юге региона.

Провинция Хама

Обстановка на северо-востоке провинции Хама по-прежнему крайне напряженная, поскольку в регионе продолжаются интенсивные бои между отрядами «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Основные столкновения фиксируются в восточных предместьях населенного пункта Рахаджан, сообщает на своей странице в соцсети Twitter (@markito0171) военный источник. Согласно его данным, террористы ИГ в настоящее время пытаются нарушить обеспечение контингента «Джебхат ан-Нусры» в этом районе. С этой целью исламисты минируют ключевые дороги и задействуют смертников. Отмечается, что вследствие нескольких успешных атак ИГИЛ, главари «Тахрир аш-Шам» были вынуждены отложить готовящееся наступление в направлении поселения Аш-Шакусия.

Согласно информации Qalaat Al Mudiq, в целях усиления группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» на северо-востоке Хамы в район были передислоцированы дополнительные силы «Нусры». Так, из провинции Идлиб к поселку Рахаджан были переброшены крупнокалиберные минометы, а из-под города Тафтаназ — новые отряды боевиков. Кроме того, на позиции «Тахрир аш-Шам» близ деревень Умм Хартейн и Аль-Мушейрифа с авиабазы у города Абу ад-Духур прибыла крупная партия вооружений и боеприпасов.

Провинция Хасака

По сведениям @VivaRevolt, бойцы SDF отбили у террористов ИГ несколько деревень вдоль дороги, соединяющей Шейх Хамад и Аль-Ругай на юге провинции.

Ирак

ВВС Ирака провели рейд против ИГ на западе провинции Анбар, ликвидировав несколько десятков террористов, включая командиров. Авиация также уничтожила склад оружия и мастерскую по производству взрывчатки, уточняет Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)